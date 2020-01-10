Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü’nde eline mikrofonu alarak Ankara’nın en işlek meydanlarından Kızılay’da muhabirlik yaptı. Bakan Kasapoğlu’nu elinde mikrofonla gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşlara, spor yapıp yapmadıkları, hangi takımı destekledikleri gibi sorular yönelten Bakan Kasapoğlu, bakanlığın “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” gibi projeleri hakkında da bilgi verdi.

[Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu.]

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları bu tesislerde spor yapmaya davet etti.

[Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu.]

Muhabirlere Bakan Kasapoğlu sürprizi

Kızılay’da sokak röportajı yapan bazı TV muhabirleriyle de karşılaşan Bakan Kasapoğlu, bu kez mikrofonunu onlara yöneltti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Bakan Kasapoğlu, röportajlarını yaptığı anons ile sonlandırdı.

Kaynak: TRT Haber