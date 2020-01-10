Türkiye

Samsun'da elma yüklü tır devrildi, trafik aksadı

10 Ocak 2020 Cuma 14:33 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 14:37

Samsun'un İlkadım ilçesinde elma yüklü tır devrildi. Devrilen tır trafiğin aksamasına neden oldu. Tır sürücüsünün durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

[Fotoğraf: AA]