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Samsun'da elma yüklü tır devrildi, trafik aksadı10 Ocak 2020 Cuma 14:33 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 14:37
Samsun'un İlkadım ilçesinde elma yüklü tır devrildi. Devrilen tır trafiğin aksamasına neden oldu. Tır sürücüsünün durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Karaman'dan yüklediği elmaları Samsun haline getiren Hacı Polat'ın kullandığı 42 Z 4693 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu otogar kavşağında devrildi.
Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazada kara yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Şoförün yaralanmadığı kazada, tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.
Kaynak: AA
Etiketler: Samsun İlkadım trafik Kazası