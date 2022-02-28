Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final hakemleri belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Mart Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
3 Mart Perşembe:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Etiketler: TFF
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