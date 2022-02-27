Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'den Rusya'ya maç boykotu
İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım düzeyinde Rusya'ya karşı oynamayacaklarını açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya ile maçlara çıkmama kararı aldı.
"Rusya'ya karşı oynamayacağız"
Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'nın yanında oldukları belirtilerek, "Yakın gelecekte Rusya'ya karşı oynamayacağız. Karar, ampute futbol da dahil her yaş grubundaki milli maçı kapsamaktadır" denildi.
Polonya, Çekya ve İsveç'in futbol federasyonları da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasında eşleştikleri Rusya Milli Takımı ile sahaya çıkmak istemediklerini duyurmuştu.
Etiketler: Rusya FIFA Dünya Kupası Çekya
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