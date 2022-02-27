Polonya'nın Lublin şehrine bağlı Wlodzimierz kasabası sakinleri, bugün Ukrayna'da düzenlenen bir füze saldırısında kasabadaki evlerin pencerelerinin sallandığını ve panik içinde Polonya ordusunu durumdan haberdar ettiklerini belirtti.

Bir kasaba sakini, endişesini "Bugün uyur muyum bilmiyorum." sözleriyle dile getirirken, bir diğeri "Yerel saatle 18.30'da camları sallayan üç patlama duyduk. Daha sonra Zosin sınır kapısından gelenlerden, bunun Ukrayna'da Polonya sınırına 15 kilometre uzaklıktaki bir saldırı olduğunu öğrendik" dedi.

Yetkililer, yöre sakinlerine sakin olmaları ve alarm durumunda sığınakları kullanmalarını tavsiye etti, ayrıca bölgede durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.