Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklediklerini belirtti.

De Croo, "Bu nedenle ilave olarak 3 bin otomatik silah ile 200 anti tank silahı göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Belçika hükümeti, dün Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini duyurmuş, bugün de hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapatmıştı.