Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika, Ukrayna'ya ilave silahlar gönderecek
Belçika hükümeti, Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'ya daha önce açıklananlara ilave olarak silah göndereceğini bildirdi.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklediklerini belirtti.
De Croo, "Bu nedenle ilave olarak 3 bin otomatik silah ile 200 anti tank silahı göndereceğiz." ifadesini kullandı.
Belçika hükümeti, dün Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini duyurmuş, bugün de hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapatmıştı.
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