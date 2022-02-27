AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ve AB'nin Ukrayna'ya vereceği desteğe ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın uluslararası toplumdan dışlandığını belirten Borrell, BM Güvenlik Konseyi'nde kimsenin Rusya'ya destek vermediğini söyledi.

BMGK'da Rusya'ya ilişkin çarşamba günü oylama yapılacağını kaydeden AB yetkilisi, "Rusya'nın oy hakkı askıya alınabilir." dedi.

"Rusya, Ukrayna'da durmayacak"

Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da "durmayacağını"; Moldova ve Gürcistan gibi diğer komşu ülkelere ve Balkanlar'a da nüfuz etmeye çalışacağını söyledi.

Sığınmacılara destek mesajı

AB Yüksek Temsilcisi, "Sivil koruma mekanizmasını yürürlüğe koyduk. Ukrayna'daki ve Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarına yardıma hazırız." diye konuştu.

Rus yayın kuruluşları

Rusya'nın geniş kapsamlı bir savaş propagandası yürüttüğünü söyleyen Borrell, "Russia Today ve Sputnik artık AB'de yayın yapamayacak." ifadesini kullandı.

Borrell, Rus medyasının Ukrayna ve Zelenskiy konusunda açık manipülasyon yaptığını belirtti.