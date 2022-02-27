Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) yeni bir karar açıklandı.

Buna göre, Rusya'nın kendi evinde oynayacağı maçlar, "tarafsız" bir yerde ve seyircisiz yapılacak.

Söz konusu uluslararası müsabakalarda Rusya milli marşı ve bayrağı kullanılamayacak.