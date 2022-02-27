Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
FIFA'dan Rus ulusal marşı ve bayrağına yasak
[Fotoğraf: Reuters]
FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) yeni bir karar açıklandı.
Buna göre, Rusya'nın kendi evinde oynayacağı maçlar, "tarafsız" bir yerde ve seyircisiz yapılacak.
Söz konusu uluslararası müsabakalarda Rusya milli marşı ve bayrağı kullanılamayacak.
Etiketler: Rusya
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