Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'li uydu şirketi: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
[Fotoğraf: Maxar via Reuters]
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığını duyurdu.
Maxar şirketi, yüzlerce askeri aracı içeren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğine dair görüntüleri yayımladı.
Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülere göre, konvoy, Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda yer alıyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçları bulunuyor.
Söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasar da görülüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
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