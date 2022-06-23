L'Equipe gazetesine konuşan Zinedine Zidane, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Adı bir süredir Paris Saint-Germain ile anılan deneyimli teknik adam, bir gün Paris ekibini çalıştırabileceğini söyledi.

Futbolcuyken seçeneklerin daha fazla olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, ''Özellikle antrenörken asla asla dememek gerekir.'' dedi.

"Fransa Milli takımında oynamak, başıma gelen en güzel şey" diyen Zidane, teknik direktör olarak da milli takımda yer almak istediğini sözlerine ekledi.