Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zinedine Zidane geleceği hakkında konuştu
Zinedine Zidane geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı ''Paris Saint-Germain'i bir gün çalıştırabilirim, asla asla dememek gerekir.'' dedi.
L'Equipe gazetesine konuşan Zinedine Zidane, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Adı bir süredir Paris Saint-Germain ile anılan deneyimli teknik adam, bir gün Paris ekibini çalıştırabileceğini söyledi.
Futbolcuyken seçeneklerin daha fazla olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, ''Özellikle antrenörken asla asla dememek gerekir.'' dedi.
"Fransa Milli takımında oynamak, başıma gelen en güzel şey" diyen Zidane, teknik direktör olarak da milli takımda yer almak istediğini sözlerine ekledi.
Son Haberler
- 17:09
- 16:53
- 16:39
- 16:50
- 16:48
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz