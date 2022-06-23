Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcu için VavaCars Fatih Karagümrük’e resmi teklifte bulundu.

Başkan Ali Koç ve Süleyman Hurma, kulüpler birliği toplantısında 24 yaşındaki futbolcu için görüşmüştü.

Emre Mor için Beşiktaş ve Trabzonspor’un da sözlü teklifi bulunuyor.

Geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla 26 lig maçına çıkan Emre, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

