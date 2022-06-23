Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm tesisleri tamamlandığında toplam 100 milyon liraya mal olacak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonunda spor takımlarını konuk edecek.

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak isteyen Süper Lig takımlarından Kayserispor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Yılport Samsunspor, kamp çalışmalarını burada gerçekleştirecek.

Alanyaspor, 1-8 Temmuz'da birinci etap, 12-25 Temmuz'da ikinci etap, MKE Ankaragücü de 11-24 Temmuz'da kamp programını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde geçirecek.

[Fotoğraf: AA]

TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği 28 Haziran-8 Temmuz'da birinci etap, 14-26 Temmuz'da ikinci etap, Yılport Samsunspor da 26 Haziran-7 Temmuz'da kamplarını bu merkezde yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nı 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

"Uluslar arası standartlarda olan bu projemiz ile Kayseri, sporun da merkezi olacak. Sadece futbol takımlarına değil, tüm spor dallarına hitap etmektedir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Erciyes'imiz adeta bulunmaz bir oksijen deposudur. Tüm profesyonel takımları Kayseri'de görmek istiyoruz."