Altay’ın Şilili sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez, sözleşmesinde bulunan 300 bin dolara serbest kalır maddesini kullanarak ABD MLS takımlarından DC United’a transfer oldu.

"Oyuncumuz Martin Rodriguez, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi kapsamında bugün itibarıyla ABD Major League Soccer takımlarından D.C. United'a transfer olmuştur. Kendisine geçen sezon verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

Oyuncumuz Martín Rodríguez, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi kapsamında, bugün itibarıyla ABD Major League Soccer takımlarından D.C. United'a transfer olmuştur.



Kendisine geçen sezon verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. pic.twitter.com/zIy7rWTHLB — Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) June 23, 2022

Spor Toto Süper Lig’de küme düşen Altay’da, yaşanan mali sorunlar sebebiyle başta yabancı futbolcular olmak üzere birçok isim ayrılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Martin Rodriguez’in alacaklarının 135 bin euroluk kısmını ödeyerek başarılı futbolcuyu takımda tutmayı başaran Altay, Şilili futbolcunun satışından gelir elde etmeyi hedefliyordu.

300 bin dolarlık gelirin bir kısmı kasaya girdi

ABD Major League Soccer takımlarından DC United, Martin Rodriguez’in 300 bin dolar ödenmesi halinde serbest kalır maddesini kullanarak Şilili futbolcuyu kadrosuna kattı.

Transferden elde edilen 300 bin doların bir kısmıyla Rodriguez ve menajerinin alacaklarını ödeyen Altay, kalan gelirin kalan kısmını da kasasına koydu.

Rodriguez’in transfer haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, başarılı sol kanat oyuncusuna verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon başında Şili’nin Colo Colo takımından transfer edilen Martin Rodriguez, 29’u Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere Altay formasıyla çıktığı 31 maça 2 bin 291 dakika süre almıştı. Rodriguez, söz konusu maçlarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.