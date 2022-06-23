Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Klasik Yay Erkek Takımı üçüncü oldu
[Fotoğraf: AA]
Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında bronz madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda yarışan Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.
Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ekip, maçı 5-1 kazanarak organizasyonu 3. sırada tamamladı.
Etiketler: Mete Gazoz Okçuluk
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