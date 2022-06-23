Wimbledon, 23 yıl aradan sonra Roger Federer'siz gerçekleşecek. Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 senedir korta çıkmayan yıldız ismin yokluğu aranacak.

Efsane isim Wimbledon'da yer aldığı 23 yılda sayısız başarıya imza attı. Federer, 22 senede çıktığı 119 maçta 105 kez galip gelirken, ilk şampiyonluğunu 2003 yılında elde etti.

20 kez grand slam şampiyonu raket, Wimbledon'da kazandığı 8 kupayla turnuva tarihinin en başarılı sporcusu konumunda bulunuyor. İsviçreli raket son olarak geçen sezon çeyrek finalde Polonyalı Hubert Hurkacz'a yenilerek elenmişti.

Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kortlardan uzak kalan Federer'in eylül ayında düzenlenecek Laver Kupası'na katılması bekleniyor.