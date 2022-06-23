Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Wimbledon Roger Federer'den yoksun gerçekleşecek
Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon, 23 yıl sonra ilk kez Roger Federersiz gerçekleşecek. İsviçreli raket, 8 kez şampiyon olduğu turnuvaya katılamayacak.
Wimbledon, 23 yıl aradan sonra Roger Federer'siz gerçekleşecek. Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 senedir korta çıkmayan yıldız ismin yokluğu aranacak.
Efsane isim Wimbledon'da yer aldığı 23 yılda sayısız başarıya imza attı. Federer, 22 senede çıktığı 119 maçta 105 kez galip gelirken, ilk şampiyonluğunu 2003 yılında elde etti.
20 kez grand slam şampiyonu raket, Wimbledon'da kazandığı 8 kupayla turnuva tarihinin en başarılı sporcusu konumunda bulunuyor. İsviçreli raket son olarak geçen sezon çeyrek finalde Polonyalı Hubert Hurkacz'a yenilerek elenmişti.
Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kortlardan uzak kalan Federer'in eylül ayında düzenlenecek Laver Kupası'na katılması bekleniyor.
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