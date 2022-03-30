Gelecek sezonun sonunda mukavelesi bitecek olan Sloven futbolcunun, sarı lacivertli takımla sözleşme yenilemesi bekleniyor.

Fenerbahçeli idarecilerin yakın zamanda Zajc’ın menajeriyle görüşeceği ve 3 yıllık sözleşme için masaya oturacağı öğrenildi.

Miha Zajc’ın sarı lacivertli takımda mutlu olduğu ve yeniden imza atmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

2018-2019 sezonunun devre arasında 3 buçuk Milyon Avro bonservis bedeliyle transfer edilen orta saha oyuncusu, ilk yılında beklenen performansı sergileyemeyince geçtiğimiz sezon Genoa’ya kiralandı.

Pereira’nın dikkatini çekmişti

Kariyerine, iyi bir sezon geçirdiği İtalya’da devam edeceği konuşulan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Pereira’nın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Portekizli teknik adamın sık sık şans verdiği Miha Zajc teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte ilk 11’in değişmez futbolcusu oldu.

Sarı lacivertli takımın vazgeçilmezlerinden olan Sloven orta saha, Crespo'yla birlikte oynadığında ise katkısını daha da arttırdı.

Bu sezon ligde 24 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan Miha Zajc, Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçiriyor.

Zajc’ın kariyer sezonunu yaşaması için iki gole daha ihtiyacı bulunuyor.