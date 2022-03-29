Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 Yaş Altı Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
[Fotoğraf: TFF]
UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Slovenya'yı 4-3 mağlup eden 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sportni Park Radenci'de oynanan maçta Slovenya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekibin gollerini 45. ve 86. dakikalarda Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız attı.
Slovenya'nın gollerini ise 4. dakikada Niko Kasalo, 47. dakikada Matej Dvorsak ve 72. dakikada Mark Stojinovic kaydetti.
Grubun diğer maçında Sırbistan, Galler'i 4-2 yenerken, bu sonuçların ardından ay-yıldızlılar, 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.
Etiketler: TFF
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