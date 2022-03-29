Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Yarı finale çıkan 4 milli güreşçiden 3'ü finale yükselme başarısı gösterdi.

Erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Münir Recep Aktaş, Moldovalı Maxim Sacultan'ı tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 125 kilo yarı finalinde ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek finale yükseldi. Macaristan'a 9'uncu Avrupa şampiyonluğu için gelen Taha, finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

Süleyman Atlı üçüncü şampiyonluğun peşinde

İki Avrupa şampiyonluğu bulunan Süleyman Atlı, 61 kilo yarı finalinde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 6-3 yenerek adını finale yazdırdı. İlk kez 61 kiloda güreşen Süleyman, finalde Ermeni Arsen Harutyunyan ile karşı karşıya gelecek.

92 kilo yarı finalinde Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 mağlup eden 23 yaş altı Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk de altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev'in rakibi oldu.

Osman Göçen bronz madalya için mücadele edecek

86 kiloda Türkiye'yi temsil eden Osman Göçen, yarı finalde Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan San Marino'dan Myles Nazem Amine ile karşılaştı. Müsabaka 6-6 eşitlikle tamamlanırken, son puanı alan San Marinolu Amine finale yükseldi. Osman, yarın İsrailli Uri Kalashnikov ile bronz madalya maçı yapacak.

Öte yandan, 74 kilo çeyrek finalinde Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo Marquez ile yaptığı müsabakayı dizinden sakatlandığı için tamamlayamayan Soner Demirtaş, Marquez'in finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. Soner, müsabakaya çıkması durumunda Gürcü Giorgi Sulava ile karşılaşacak.

Erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda madalya maçları yarın gerçekleştirilecek.