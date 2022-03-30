Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor 387 gündür sahasında mağlubiyet yüzü görmedi
Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 387 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.
İç sahada da lider
Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Bordo-mavililer, Medical Park'ta topladığı 37 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım olarak ilk sırada yer alıyor.
Etiketler: Trabzonspor
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