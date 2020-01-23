Alex Ferguson'dan sonra Manchester United'ın yüzü gülmüyor.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki kırmızı siyahlılar, bu sezon Premier Lig'de 24 maça çıktı.

Bu mücadelelerde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi alan İngiliz Devi, sadece 34 puan toplayabildi.

Manchester ekibi böylece, ilk 24 haftalar esas alındığında Premier League'de son 27 sezondaki en başarısız performansını sergilemiş oldu.

United, efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson'ın 2013 yazında takımdan ayrılmasının ardından bir türlü istenen başarıyı yakalayamadı.

İngiliz ekibi, bu süreçte David Moyes, Louis Van Gaal ve Jose Mourinho gibi önemli teknik adamlarla çalışmasına rağmen 6 sezondur şampiyonluğa hasret kaldı.

Ortaya çıkan tabloda Manchester United'a eski golcüsü Ole Gunnar Solskjaer de derman olamadı.

Ada basınında, Norveçli teknik adamın yakın zamanda görevinden alınacağı konuşuluyor.

Kaynak: TRT SPOR