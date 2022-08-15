Yüzmede milli sporcular 12 madalya elde etti
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, yüzmede günü 12 madalyayla tamamladı.
Konya Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yarışlarda Türk yüzücüler 7 altın, 5 gümüş madalya elde etti.
Kadınlar bin 500 metrede Merve Tuncel 16.27.63'lük zamanıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya, aynı stilde Deniz Ertan gümüş madalya aldı.
Yüzmede 2 altın daha!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 15, 2022
5. İslami Dayanışma Oyunları erkekler 100 metre sırtüstü mücadelesinde milli sporcularımızdan Berke Saka altın, Mert Ali Satır gümüş madalya kazandı. #Konya2021 pic.twitter.com/Ez7MYzHdUC
Kadınlar 200 metre kelebekte ilk 2 sıra Türk sporcuların oldu. Defne Taçyıldız altın, Nida Eliz Üstündağ ise gümüş madalya elde etti. 100 metre serbest stilde de İlknur Nihan Çakıcı altın madalyaya uzandı.
Kadınlar 200 metre sırtüstünde de zirvede iki Türk sporcu yer aldı. Ekaterina Avramova 2.12.44'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Sudem Denizli ise gümüş madalya kazandı.
Yüzmede madalyalar gelmeye devam ediyor!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 15, 2022
5. İslami Dayanışma Oyunları kadınlar 200 metre kelebek mücadelesinde milli sporcularımızdan Defne Taçyıldız altın, Nida Eliz Üstündağ gümüş madalya kazandı. #Konya2021 pic.twitter.com/9X0MPI7fLd
Erkekler 50 metre Hüseyin Emre Sakcı, 100 metre sırtüstünde Berke Saka altın, Mert Ali Satar gümüş madalyanın sahibi oldu.
Efe Turan, Yiğit Aslan, Batuhan Filiz ve Baturalp Ünlü'den oluşan milli takım, 4x200 metre serbestte 7.26.03'le oyunlar rekoru kırarak altın madalya elde etti.
Kaan Korkmaz'dan gümüş madalya!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 15, 2022
5. İslami Dayanışma Oyunları erkekler 400 metre karışık mücadelesinde milli sporcumuz Kaan Korkmaz gümüş madalyanın sahibi oldu.#Konya2021 pic.twitter.com/i4i2jGcETy
Erkekler 400 metre bireysel karışık finalinde ise Kaan Korkmaz, gümüş madalya aldı.
Yüzmede günün ilk madalyası!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 15, 2022
5. İslami Dayanışma Oyunları kadınlar 100 metre serbest mücadelesinde milli sporcumuz İlknur Nihan Çakıcı altın madalyanın sahibi oldu.#Konya2021 pic.twitter.com/uejSY8ZNFp
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