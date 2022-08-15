Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular İslami Dayanışma Oyunları'nda günü 29 madalyayla tamamladı
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 29 madalyayla tamamladı.
Türk sporcular, 14'ü altın, 8'i gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplamda 29 madalya elde etti.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 93 altın, 81 gümüş ve 64 bronz olmak üzere 238'e yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.
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