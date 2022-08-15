Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen eskrim müsabakalarında milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Flöre tek kadınlarda kürsüde Türk sporcular yer aldı. İrem Karamete Baldini altın, Alisa İşbir gümüş ve Firuze Ayşen Güneş bronz madalya kazandı.

Aylin Çakır, Nil Güngör, Iryna Schukla ve Pınar Miray Şişik'ten oluşan Eskrim Kadınlar Kılıç Milli Takımı ise bronz madalya elde etti.