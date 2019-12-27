Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için gideceği Roma yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Milli takım ilk maçını Roma’da oynayacak, ilk ben gidiyorum"

Milli oyuncu, daha güçlü olarak sahalara geri döneceğine inandığını söyledi.

“Şimdi Roma’ya gidiyorum. Önce bir kontrolden geçeceğim ondan sonra ameliyat olacağım. Doktorla temsilcilerim görüştü. Gidince daha kapsamlı konuşacağız. Bunlar futbolda olan şeyler, gol atmak gibi bir şey. Daha güçlü döneceğim. Şimdi Roma’ya gidiyorum. Milli Takım’la da orada oynayacağız, önceden kamp yapacağımız yerleri ziyaret etmeye gidiyorum. Belki yetişirim diye düşünüyorum. O yüzden ilk ben gidiyorum. Bakalım, havası nasıl, takıma da biraz bilgi veririm. Bunlar futbolun içinde olan şeyler, daha güçlü döneceğim."

“Sahalara daha erken dönebilirim”

Yusuf Yazıcı, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda forma giymeyi çok istediğinin altını çizdi.

“Allah’tan ümit kesilmez. Olabilir, belki daha erken dönebilirim, yetişebilirim çünkü çok istiyorum orada oynamayı. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah umuyorum ki oraya yetişeceğim."

[Fotoğraf: DHA]

“Avrupa Şampiyonası’na yetişip ülkemize yardım etmek istiyorum”

22 yaşındaki oyuncu, sakatlık haberinin ardından kendisine destek olan kulüplere ve taraftarlara teşekkür etti.

“Şunu söylemek istiyorum, sakatlıktan sonra gerek kulüplerimiz gerekse büyük camialar ve taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bana destek mesajları yolladılar, sağ olsunlar, var olsunlar. Onların bana olan sevgisini en kısa sürede geri dönüp hem onları hem de ülkemi en iyi şekilde temsil ederim ve En iyi şekilde Avrupa Şampiyonası’na yetişip ülkemize yardım etmek istiyorum.”

“Destekleri için kulübüm Lille’e çok teşekkür ediyorum”

Yazıcı, formasını giydiği Lille kulübünün kendisine süreç boyunca çok destek olduğunu vurguladı.

“Özellikle bana bu süreçte en büyük desteği veren kulübüm Lille çok teşekkür ediyorum. Tedavimle ilgili bana her türlü desteği ve ilgiyi gösteriyorlar. Sağlıklı bir şekilde sahalara dönebilmem için her türlü imkanı sağlıyorlar. Bu süreçte takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Orası benim ailem ve aileme kavuşmak içinde sabırsızım.”

Son olarak yeni yılla ilgili temennilerde bulunan Yazıcı, “Herkese huzur, mutluluk ve sağlık getirecek bir yıl diliyorum. Milli takımla da güzel başarılar yaşayacağımız bir yıl olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Bu arada milli Yusuf Yazıcı'yı ailesi ve yakınları yalnız bırakmazken, futbolcuyu havalimanında tedavi için Roma’ya gitmeden önce uçağına uğurladılar.

Kaynak: DHA