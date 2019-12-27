Cenk Tosun formaya hasret kaldı. Premier Lig’deki temsilcimiz Everton’da şans bulmakta zorlanıyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 2 maçta on bire girerken bir karşılaşmada 90 dakika sahada kalabildi.

Milli futbolcumuz 21 kişilik kadroda yer aldığı 9 maçı da hiç süre almadan yedek kulübesinde tamamladı.

Ligde toplamda 5 maçta forma giyen deneyimli santrfor 3 karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu.

Cenk Tosun az şans bulmasına rağmen 68’nci dakikada oyuna girdiği Tottenham maçında 90 artı yedide attığı golle takımına bir puan kazandırdı.

Everton’un 2 hafta önce yollarını ayırdığı menajer Marco Silva ile yıldızı barışmayan Cenk, daha sonra göreve gelen teknik adamların da gözüne giremedi.

Marco Silva sonrası Arsenal maçında Everton’un başında menajer olarak sahaya çıkan Duncan Ferguson, Cenk Tosun’u 11’nci dakikada sakatlanan Alex Iwobi’nin yerine oyuna dahil etti. Ferguson’un aynı maçta 80’nci dakikada Cenk’i oyundan alması çok konuşulurken milli oyuncunun da morali bozuldu.

Everton, perşembe günü evinde oynadığı Burnley maçına yeni menajeri Carlo Ancelotti yönetimde çıktı.

Maviler’in 1-0 kazandığı karşılaşmada Ancelotti, Cenk Tosun’u 90 dakika kulübede oturttu.

İtalyan teknik adamın bu tercihinden sonra Cenk’in ara transferde Everton’dan ayrılma ihtimalinin arttığı yorumları yapılmaya başlandı.

Kaynak: TRT SPOR