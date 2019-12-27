Bu sezon 11 lig maçında üst üste ağları sarsma başarısı gösteren Polonyalı santrafor, Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu Bundesliga'da bir sezonda en çok fileleri havalandıran oyuncu rekorunu kırmayı hedefliyor.

Lewandowski, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grup maçlarında da 10 kez fileleri havalandırarak krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.

Bundesliga'nın 10. haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmesinin ardından Hırvat teknik adam Niko Kovac'ın görevine son veren ve yerine yardımcı antrenör Hans-Dieter Flick'i getiren Bayern Münih'in, bu sezon şampiyonluk yolunda önemli rakipleri bulunuyor.

Kaynak: AA