Fenerbahçe’de, Çaykur Rizespor maçının 11’i ve taktiği büyük ölçüde netleşti.

Teknik direktör Ersun Yanal takımının olumsuz deplasman karnesi nedeniyle maça temkinli başlamayı planlıyor.

Rakibine kontratak fırsatı vermek istemeyen deneyimli çalıştırıcı, gol bulmak için sabırlı davranacak.

Beşiktaş maçı kadrosu değişecek

Yanal’ın Beşiktaş maçı kadrosuna göre hem zorunlu hem de taktik anlamda değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Kalede Altay ve beklerde Isla ile Dirar’ın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ersun Yanal, stoperde ise mecburi değişiklik yapacak.

Sezonu kapatan Sadık Çiftpınar ve kart cezası bulunan Serdar Aziz’in yokluğunda Zanka ile Jailson'un savunmanın ortasında görev yapması bekleniyor.

Orta sahanın vazgeçilmezleri ise Ozan-Gustavo ikilisi olacak. Deneyimli çalıştırıcı sol kanatta Tolga veya Rodrigues’ten birine şans verecek.

Sağ kanatta Deniz'in görev alması beklenirken, formunu yakalayamayan Max Kruse’nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Ersun Yanal, Ozan ve Gustavo'nun önünde Emre Belözoğlu veya Kruse'den birini oynatacak. Vedat Muriç ise ileri uçta görev yapacak.

Kaynak: TRT SPOR