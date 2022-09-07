Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 17:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yusuf Demir Galatasaray'da
Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon euroya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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