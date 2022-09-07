Sarı kırmızılılar, Aalborg forması giyen Mathias Ross için Danimarka ekibiyle anlaşma sağladı. 21 yaşındaki stoper de bu akşam İstanbul'da olacak.

Icardi Galatasaray için geliyor

Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşuyor. Uzun zamandır sarı kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Arjantinli golcü, bu gece İstanbul'da olacak.

29 yaşında oyuncu, 1 yıllığına Paris Saint-Germain'den kiralanacak. Icardi'nin, yıllık ücretinin büyük bir bölümünü Fransız ekibi karşılayacak.

Kariyerinde Sampdoria ve Inter formaları giyen Arjantinli yıldız, 2020 yazında Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Fransız ekibinde 92 maça çıkan Icardi; 38 gol attı, 10 asist yaptı.

James Rodriguez atağı

Galatasaray'da transfer Icardi ile sınırlı kalmadı.

Galatasaray, James Rodriguez'i de renklerine bağlamayı planlıyor. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı kiralamak için Katar'ın Al-Rayyan takımına teklifte bulundu.

Kaan Ayhan transferi askıya alındı

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi yaşandı. Galatasaray Kaan Ayhan transferini askıya aldı.

Sarı kırmızılılar milli futbolcu ile anlaşmasına karşın Sassuolo ile anlaşamadı. Yönetim 4.5 milyon euroya kadar çıkarken İtalyan kulübü 6 milyon euroda ısrarcı olduğu içi pazarlıklar durdu.