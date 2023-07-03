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Spor
AA 03.07.2023 11:15

Yıldız ve genç milli masa tenisçiler 16 madalya kazandı

Yıldızlar ve Gençler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular, 16 madalya alarak tarihi bir başarı elde etti.

Yıldız ve genç milli masa tenisçiler 16 madalya kazandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Orestiada şehrinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Şampiyonada, Görkem Öçal, Kenan Eren Kahraman, Mustafa Nephan'dan oluşan Yıldız Erkek Milli Takımı, Büşra Demir, Elifnaz Dinçer, Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek'ten oluşan Yıldız Kız Milli Takımı ve Uğur Can Dursun, Hakan Işık, Ali Karaboğa, Arda Temel'den oluşan Genç Erkek Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Karışık çiftlerde Görkem Öçal-Büşra Demir altın, Uğur Can Dursun-Zeynep Karaca bronz madalya kazandı.

Yıldız ve genç milli masa tenisçiler 16 madalya kazandı

Double kategorisinde Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çifti altın, Görkem Öçal-Eren Kahraman çifti ise gümüş madalya elde ederken, bu kategoride Mustafa Nephan da bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonada ferdi olarak yıldızlarda Büşra Demir altın, Görkem Öçal, Mustafa Nephan, Asude Tuba Şimşek ve Elifnaz Dinçer bronz, gençler kategorisinde ise Hakan Işık altın, Uğur Can Dursun ve Zeynep Karaca bronz madalyanın sahibi oldu.

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