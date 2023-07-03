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Spor
AA 03.07.2023 11:05

Milli güreşçiler Avrupa ikincisi oldu

İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Milli güreşçiler Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Santiago de Compostela kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde serbest stil 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl, finalde Azerbaycanlı Yusif Dursunov'u mağlup ederek altın madalya kazandı.

Serbest stil 92 kiloda mücadele eden Muhammed Gimri ise Ermeni rakibi Knyaz Iboyan'a mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. 74 kiloda Muhammed Halit Ozmuş da Ukraynalı rakibi Vadym Tsurkan'ı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milliler serbest stilde takım halinde Avrupa ikincisi

Türkiye, serbest stilde 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya sonucunda takım halinde 142 puan toplayarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Azerbaycan'ın 143 puanla takım halinde şampiyonluğa ulaştığı şampiyonada, üçüncü sırada ise 125 puanlı Ermenistan yer aldı.

Serbest stilde daha önce milli sporculardan 70 kiloda İbrahim Metehan Yaprak altın, 97 kiloda Doğan Uzun gümüş, 57 kiloda Tolga Özbek bronz madalya kazanmıştı.


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