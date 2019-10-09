Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de Vedat Muric, Galatasaray'da Radamel Falcao, Trabzonspor'da ise Daniel Sturridge, 2019-2020 sezonuna büyük beklentilerle girdi. Ancak bu futbolcular, diğer takımlarında forma giyen mevkidaşlarının gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, 3 lig maçında 270 dakika sahada kaldı ve 2 gol atabildi.

Fenerbahçe formasıyla sezonun ilk 2 maçında birer gol atarak iyi başlayan Muric ise sonrasındaki 5 maçta 1 kez fileleri havalandırabildi. Toplamda 630 dakika sahada kalan Kosovalı santrfor, ligde yaklaşık 200 dakikadır gol sevinci yaşayamıyor.

Galatasaray'da transferi dünya basınında da büyük yer alan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla 3 maçta toplamda 181 dakika sahada kaldı ve 1 kez fileleri havalandırabildi. Bu gol 1-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 3 puanı sarı-kırmızılı takıma getirdi.

Trabzonspor'un flaş transferlerinden İngiliz Daniel Sturridge, bordo-mavili formayla 3 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı toplam 48 dakikada gol sevinci yaşayamadı.

Jahovic gol yarışında önde

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Makedon santrforu Adis Jahovic, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Sarı-siyahlı takımın bu sezon ligdeki 7 maçında da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Jahovic'in ardından Süper Lig'de en fazla gol bulan futbolcu, Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli santrforu Papiss Cisse oldu. 34 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 7 maçta 6 kez ağları sarstı.

Medipol Başakşehir'in Fransız santrforu Enzo Crivelli de 6 maçta kaydettiği 5 golle Jahovic ve Cisse'yi takip ediyor.

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth, İttifak Holding Konyaspor'dan Faruku Miya ve Gaziantep Futbol Kulübünden Patrick Twumasi dörder golle takımlarına katkı verdi.

En golcü takım Yeni Malatyaspor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin ilk 7 haftasında en golcü takım olarak dikkati çekti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı-siyahlı takım, 16 golle ligdeki en skorer ekip oldu.

Yeni Malatyaspor'u 13'er golle Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor takip etti. Fenerbahçe, 11 golle ligdeki en golcü takımlar sıralamasında 7. basamakta kaldı. Ligde 10 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile 8. sırayı paylaştı.

Yaptığı 7 maçta 6 kez gol bulan Galatasaray ise 5 takımla beraber ligin en az gol atan takımları arasında yer aldı.

Kaynak: AA