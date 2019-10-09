Sümeyye Boyacı, başkent Moskova'da kendisinin yaptığı ebru tablolarının Rusya’da çok ilgi gördüğünü söyledi.

Crocus Expo Fuar alanında ebru çalışmalarını sergileyen milli sporcu, Rusların sanata ilgili olduğunu dile getirdi.

Sümeyye Boyacı, "Ruslar, gelip geçerken sergime uğruyorlar, soru soruyorlar, gösterilerimi izliyorlar, sosyal medyada beni takip ediyorlar. Ruslar sanata ve Türklere çok duyarlı." dedi.

Ebru sanatına 7 yaşında başladığını belirten Boyacı, "Ebruya annemin teşvikiyle başladım. 7 yıl boyunca hiç aksatmadan eğitim aldım. Sanatı sevdiğim için hasta olduğum günlerde bile derslere düzenli şekilde devam ettim. Bir işi düzenli yaparsanız başarı da ortaya çıkabiliyor." şeklinde konuştu.

İlk kişisel ebru sergisini 11 yaşında açtığını belirten Sümeyye Boyacı, kişisel sergilerinde tablolarını satarak kazanç elde ettiğini söyledi.

Resim sanatıyla da ilgilendiğini aktaran Boyacı, "6 yaşında Moskova’daki bir festivale Rus halk masalında geçen 'Altın Balık' tablosuyla katıldım. 11 yıl sonra ebru sanatıyla buraya geldim. Rusya’ya her seferinde farklı bir sanatla geliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın başkentinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten milli yüzücü, Moskova’nın çok temiz ve güzel bir şehir olduğunu belirtti.

"İstiklal Marşımızı yüzme branşında ilk okutan olmak istiyorum"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacağını hatırlatan Sümeyye Boyacı, "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşımızı yüzme branşında ilk okutan olmak istiyorum." dedi.

İleride akademik alanda kendisini geliştirmek istediğini dile getiren milli sporcu, televizyonculuğa da ilgi gösterdiğini ifade etti. Sümeyye Boyacı, "Sunuculuk alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Televizyon sunuculuğu hoşuma gidiyor, bu alanda keyif alacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

"Bana öğrenme arzusunu, direnmeyi öğretti"

Ebru öğreticisi Didem Üstün, Sümeyye’nin yetenekli, zeki ve çalışkan olduğuna dikkati çekerek, "Bütün bu özellikler, bir insanda çok nadiren bir araya gelir. Bunları görünce büyük bir keyifle bu sanatı ona öğretmeye çalıştım. Fakat o da bana hayata karşı sevinci, öğrenme arzusunu, direnmeyi öğretti." şeklinde görüş belirtti.

Ebru derslerinde Sümeyye ile güzel anlar yaşadığını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"Ebruyu yaptıktan sonra ayağıyla bozuyordu. Ona kızıyordum. Ben aynısını yaptığımda o bana kızıyordu. Sonra yerlerde yuvarlanıyorduk. Keyifle çok güzel yıllar geçirdik. Her zaman yanımda. Artık anne kız gibiyiz. Onun her zaman başarılı, mutlu ve birçok insana örnek olmasını istiyorum."

Kaynak: AA