Çağlar Söyüncü TRT SPOR'a konuştu09 Ekim 2019 Çarşamba 14:26 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:28
İngiltere Premier Lig’de Leicester City formasıyla iyi bir performans sergileyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, TRT SPOR’un sorularını yanıtladı.
Leicester ile bu sezon iyi bir form grafiği yakaladıklarını söyleyen Söyüncü “Dünyanın en pahalı savunma oyuncusu Harry Maguire’in yerine oynamak baskı yaratabiliyor. Ancak büyük futbolcular büyük rekabetlerle oynamalı. Premier Lig'de oynamak zaten bir baskı getiriyor futbolcuya. ” dedi.
Çağlar, İngiliz futbol efsanesi ve yorumcu Gary Lineker'in kendisine yönelik övgülerinin de kendisini gururlandırdığını ifade etti.
EURO 2020 elemelerinde önce Arnavutluk’u geçmelerini belirttiklerini söyleyen başarılı savunma oyuncusu “Arnavutluk İzlanda’yı yendi. Kuvvetli bir ekip. Arnavutluk’u yenmeden Fransa maçında odaklanmak profesyonellik dışı olur. Çok güzel bir ortamımız var. En güzel sonuçları alıp EURO 2020’ye gideceğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
Kaynak: TRT SPOR