Süper Lig'de 5. hafta maçında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Sahadan 2-1 yenik ayrılan bordo-mavili ekip, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılamada konuk Trabzonspor, henüz 3. dakikada Avdijaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor, 42. dakikada Fernando ile eşitliği yakaladı: 1-1 Soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Bordo-mavili ekip, VAR incelemesi sonrası 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltı için 80. dakikada topun başına gelen, Sörloth meşin yuvarlağı dışarı attı ve takımı adına büyük bir fırsat kaçırdı.

İki topu direkten dönen ev sahibi Sivasspor, aradığı golü 90+6'da Uğur Çiftçi ile buldu: 2-1

Bu sonuçla Sivasspor puanını 8'e çıkardı. Resmi maçlardaki galibiyet hasreti 5'e çıkan ve ligde ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise 6 puanda kaldı.

İlk yarının önemli anları

GOL: Trabzonspor, 3. dakikada golü buldu. Sörloth'un pasında topla buluşan Avdijaj'ın ceza yayı üzerinden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı civarından etkili şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Sosa'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.

36. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Campi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

GOL: 41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının önemli anları

50. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle çıkardı. Kale alanında yükseklik kazanan meşin yuvarlağı takip eden Yatabare'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.

58. dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Fernando, topu ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Mert Hakan Yandaş'a aktardı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan bu futbolcunun ceza alanından vuruşunda, Uğurcan gole izin vermedi.

77. dakikada Appindangoye'nin Sörloth'a ceza alanındaki müdahalesinin ardından karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem sistemine başvurdu. Uğurlu, incelemenin ardından penaltıya hükmetti. 80'inci dakikada penaltıyı kullanan Sörloth, topu dışarı gönderdi.

85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayından vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

GOL: Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sivasspor öne geçti. 90+6'ncı dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Uğur Çiftçi, hızla mesafe katederek soldan ceza alanına girdi. Rakibini de çalımlayan Uğur Çiftçi'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 38 Fernando), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Traore), Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç (Dk. 89 Arouna Kone), Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Avdijaj (Dk. 61 Koray Kılınç), Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth (Dk. 90+3 Fıratcan Üzüm)

Goller: Dk. 3 Avdijaj (Trabzonspor), Dk. 41 Fernando, Dk. 90+6 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Campi, Dk. 55 Avdijaj, Dk. 90+4 Koray Kılınç (Trabzonspor), Dk. 77 Fernando, Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt (Yedek kulübesinde), Dk. 90 Samassa (Demir Grup Sivasspor)

Kaynak: TRT Spor, AA