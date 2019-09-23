İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Athletic Bilbao, İtalya'da Inter, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, haftanın maçında konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 yenerek 6'da 6 yaptı.

Öte yandan Alman teknik adam Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, lig maçlarında üst üste 15. galibiyetini alarak kulüp rekorunu geliştirdi.

Son şampiyon Manchester City, sahasında Watford'u 8-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Arsenal, iki kez geri düştüğü mücadelede, sahasında Aston Villa'yı 3-2 yendi.

West Ham United, evinde Manchester United'ı 2-0 yenerek yükselişini sürdürdü.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi grubunda yer alan Wolverhampton, Crystal Palace deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'de Liverpool, 18 puanla liderliğini korudu. Liverpool'u 13 puanlı Manchester City, 11'er puanlı Leicester City, Arsenal ve West Ham United takip etti.

La Liga

Athletic Bilbao, sahasında Alaves'i 2-0 yendi ve Sevilla'nın puan kaybettiği haftada liderliğe yerleşti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, Sevilla deplasmanında 1-0 kazanarak rakibine ilk yenilgisini yaşattı.

Granada, evinde son şampiyon Barcelona'yı 2-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Barcelona ise bu sezon çıktığı 3. deplasman maçında da galip gelemedi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe, sahasında Mallorca'yı 4-2 ile geçti.

Athletic Bilbao'nun 5. haftada 11 puanla Real Madrid'in önünde averajla zirveye yerleştiği La Liga'da Granada, Real Sociedad, Sevilla ve Atletico Madrid 10'ar puanla bu iki takımın arkasında sıralandı.

Bundesliga

Lider Leipzig, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.

Son şampiyon Bayern Münih, evinde Köln'ü 4-0'lık skorla rahat geçti.

Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt deplasmanında 2-2'lik beraberliğe razı oldu.

Schalke 04, Suat Serdar'ın takımının ilk golünü attığı maçta, sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı takımlardan Borussia Mönchengladbach, evinde Fortuna Düsseldorf'u 2-1 mağlup etti.

Bundesliga'da 5 haftada 13 puana ulaşan Leipzig, liderliğini korudu. Bu takımın ardından Bayern Münih 11, Borussia Dortmund, Freiburg, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen 10'ar puanla sıralandı. Ligde hafta, bu akşam oynanacak Wolfsburg-Hoffenheim maçıyla sona erecek.

Serie A

İtalya'da haftanın maçında Inter, derbide konuk olduğu Milan'ı 2-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

Son şampiyon Juventus, Merih Demiral'ın forma giydiği maçta konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-1 yendi.

Şampiyonluk adaylarından Napoli, Lecce'ye konuk olduğu maçı 4-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma, deplasmanda Bologna'yı 2-1'lik skorla geçti.

Serie A'da Inter, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Juventus 10, Napoli 9, Roma 8 puanla Inter'in arkasında yer aldı.

Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, deplasmanda Olympique Lyon'u 1-0'lık skorla geçti.

Sezona iyi başlayan Nice ve Angers, haftayı evinde galibiyetle kapattı. Angers, Saint-Etienne'i 4-1, Nice ise Dijon'u 2-1 yendi.

Mehmet Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı, Yusuf Yazıcı'nın son dakikalarda oyuna dahil olduğu mücadelede Lille, Rennes deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'in 6. haftası sonunda PSG, 15 puanla zirvedeki yerini korudu. Angers ve Nice 12'şer puanla lideri takip etti.

Kaynak: AA