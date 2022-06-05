Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Yeşil Tribün' ile 23 bin şişe geri dönüşüme kazandırıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın himayesinde, Konyaspor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen "Yeşil Tribün" projesi kapsamında 23 bin 215 şişe geri dönüşüme kazandırıldı.
Konyaspor'un sosyal medya hesabından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.
"Çevre geleceğe mirastır! düsturuyla hayata geçirdiğimiz, 5 adet plastik veya cam şişe getirene maç bileti hediye ettiğimiz 'Yeşil Tribün Projesi' kapsamında 13 karşılaşmada toplam 4 bin 643 taraftarımızı ağırladık. Bu projeyle 23 bin 215 şişe geri dönüşüme kazandırıldı. #DünyaÇevreGünü kutlu olsun."
'Çevre geleceğe mirastır!' düsturuyla hayata geçirdiğimiz, 5 adet plastik veya cam şişe getirene maç bileti hediye ettiğimiz Yeşil Tribün Projesi, 13 karşılaşmada toplam 4 bin 643 taraftarımızı ağırladı. Bu projeyle 23 bin 215 şişe geri dönüşüme kazandırıldı. #DünyaÇevreGünü pic.twitter.com/n0os2yU0tE— Konyaspor (@konyaspor) June 5, 2022
Etiketler: Konyaspor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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