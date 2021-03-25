Gerçekleştirilen törene, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birçok eski milli futbolcu katıldı.

Burada açıklamada bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerine Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul'da başlattığı hizmet siyasetinin eserlerinden birini tekrar İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

"Gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada birliğin tablosu var. Spor adına yarınlara güçlü yürüyüşün tablosu ve heyecanı var. Bu güzel hedefe yönelik bir araya gelmiş bir ekibin sinerjisi var. Bu beraberlik ruhuyla yarınlar Türkiye adına hem takım sporlarında hem bireysel anlamda sporun ve sporcunun şahlanışının dönemi olacak."

[Fotoğraf: AA]

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu kötülüklerin en büyük düşmanı olarak tanımladı.

"Sporun iyileştiren ruhuyla tüm kötülüklerin üzerine daha güçlü şekilde gitmeye devam edeceğiz. Tüm toplumun spora erişimini kolaylaştırmak temel amaçlarımızdan biri. Ülkemizin her yerinde mükemmel bir tesisleşmeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun sporcuya değer veren felsefesinden aldığımız ilhamla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Her tarafta tesislerimiz birer birer yükseliyor. Sporu açıkçası pek çok branşıyla belli bir noktaya getirdik. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar ve yeni müsabakalarımız var. Sporcularımızdan bu müsabakalarda inanıyorum ki büyük başarılar gelecek. Dün akşam milli takımımızla gurur duyduk. Güzel bir jenerasyonumuz var. Dünyanın dört bir yanında bizi temsil eden sporcularımız var. Onları yenileriyle zenginleştirmeye katkımız devam edecek."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, sporu yaygınlaştırma, erişilir kılma adına heyecan ve aşkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Bu güzel tabloda emek veren herkes başımız tacı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın o süreçte üstlendiği misyon ve birilerinin karşı çıkışını, güzele karşı çıkışını o zamandan beri değişiklik olmadığını hep birlikte görmüş olduk. Onlara rağmen insanımız aziz milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Onlar için hep birlikte gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu ülkenin çocuklarına, yarının istikbali gençlere kutlu emaneti daha güçlü bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Her yerde gençlerimiz güçlü bir şekilde yarınlara hazırlanıyorlar. 2002 Türkiye'si ve öncesini hep birlikte hatırlıyoruz. Spor tesislerinin zemininden duş alanlarına kadar eski hallerini biliyoruz. Bitmeyen yüzme havuzlarını biliyoruz, kurbağalar yüzen yüzme havuzları vardı tamamlanmadığı için. Bunlar 2002 öncesi Türkiye. İşte şimdi Ağrı'dan Edirne'ye kadar dünyaya meydan okuyan bir spor tesisleşmesi var. Yarınların spor alanında da her alanda güçlü olduğu gibi öncü Türkiye'yi hep birlikte inşaa etme yolunda yürüyeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Üsküdar Belediye Başaknı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'ın yapılan yatırımlarla bir spor şehrine dönüştüğünü belirtti. Türkmen, stadın yenilenmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.