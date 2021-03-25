Fenerbahçe'de eksik futbolcuların çokluğu, teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor.

Sakatlıkları devam eden Sadık, Mesut ve Perotti'nin yanı sıra Covid-19 testi pozitif çıkan 5 futbolcu, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarında yer almadı.

Sarı lacivertliler, milli takım kamplarında olan oyunculardan da bir süre daha yararlanamayacak.

Teknik heyet çözümü, altyapıdan oyuncu takviyesinde buldu. Elde kalan isimler ve genç oyuncularla Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıkları devam ediyor.

Milli arayı teknik ve taktik çalışmanın yanı sıra fizik kondisyon olarak da güçlenerek geçirmek isteyen teknik direktör Erol Bulut'un, son gelişmelerden sonra keyfi kaçtı.

Öte yandan, Yunanistan Milli Takımı'nda yer alan Dimitris Pelkas sakatlandığı ancak durumunun şu an için ciddi değil.