Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, kullanılan 108 oyun 63'ünü alan Adalı yeniden başkanlık görevine getirildi.

Adalı'nın rakibi Cüneyt Çalıcıoğlu 42 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

"Bu sektörü ne kadar daha ileri götürebiliriz"

Adalı, yeniden başkan seçildiği için mutlu olduğunu belirtti.

"Çok mutluyum. Genel Kurul, 3 sene daha hizmet etme şansı verdi. Ben sadece Türkiye Jokey Kulübü başkanı değil, tüm atçılık sektörünün başkanıyım. Bu sektörü ne kadar daha ileri götürebiliriz, bundan sonraki 3 senede bunlara çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Adalı'nın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge, Tuban İzzet Aksoy, Şükrü Erdem, Hakan Yücetürk, Gülnur Gülerce, Yedek Üyeler: Can Güven, Yüksel Göktürk, Kerem Alkan, Selman Taşbek, Faruk Tınaz