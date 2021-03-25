Tebas, Malaga kentinde katıldığı etkinlikte konuştu.

"Messi'nin kalmasını umuyorum"

"Messi'nin danışmanı olsam, ona Barcelona'da kalması için elinden gelen her şeyi yapmasını söylerim. Messi'nin kalmasını umuyorum. Futbol tarihinin en iyi futbolcusu. Futboldaki son yıllarını düşünüyorsa Barcelona'da kalmalıdır. Barcelona'da başladı ve burada devam etmeli. Paris Saint Germain veya Manchester City'e gitmesi ona marka değerini kaybettirir."

"Rekabet kulüplere ve kadrolara bağlı"

Tebas, La Liga'nın tek bir futbolcuya bağlı olmaması gerektiğini kaydetti.

"Rekabet kulüplere ve kadrolara bağlı. Neymar ve Ronaldo gittiğinde Fransız veya İtalyan liglerinin Avrupa'nın en iyisi olduğunu görmedim. Ligler sadece futbolculara bağlı değil. Sadece bir futbolcu ligin gidişini değiştirmez."

La Liga başkanı ayrıca pandeminin gidişatına göre nisan ayı sonu veya mayıs ayı başında statlara seyirci alınması konusunun gündeme gelebileceğini söyledi.

"Net kaybımız 1 milyar euro"

Covid-19 salgınından dolayı geçen 1 yılda La Liga'nın ekonomik kaybının büyük olduğunu ifade eden Tebas, "Net kaybımız 1 milyar euro ve buna gereğinden az üzülüyoruz." şeklinde konuştu.