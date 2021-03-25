A Milli Futbol Takımı'nın, 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.