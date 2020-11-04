Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da üç koronavirüs vakası
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtilerek, "Testler neticesinde bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 16:30
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