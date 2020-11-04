Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen Şahika Ercümen, dalış öncesi Halfeti Halk Eğitim Merkezine ait duba sergi alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kalplerinin İzmirli depremzedelerle birlikte olduğunu, böyle günlerde gücünü gösteren, özünde yardımlaşma olan bir ülkeye sahip olduklarını söyledi.

Ülke olarak bu zor günlerin atlatılacağını ve yaraların hep birlikte sarılacağını ifade eden Ercümen, "Nefesimi bugün özellikle İzmir için tutmak istiyorum. Onlara ithaf etmek istiyorum. Doğudan batıya küçücük de olsa onlara nefes olmak istiyorum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ercümen, hem Türkiye'de hem dünyada farkındalık oluşturmak için dalış gerçekleştireceğini anlattı.

"Çünkü benim son yıllarda en çok karşılaştığım şey, suyun altındaki atıklar ve çöpler. Etkilenen bir doğa, artık nefes alamayacak hale geldiğimiz bir gezegen ve beraberinde ekonomimizin de bundan çok etkilendiğini görüyoruz. Geri dönüşüm imkanlarını kullanmadığımız için çok büyük ekonomik kayıplar yaşadığımız bir gidişattayız. Sudaki Yaşam Savunucusu olarak bu görevi yapmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Çünkü benim yaşamımdaki en önemli amaçlarıdan birisi sadece ülkemizi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak değil, bunun yanında daha yaşanabilir bir gezegen, daha doğaya saygılı bir küresel bakış açısını ilerletmek. Dolayısıyla bugün yapacağımız dalış da bu anlamda farkındalık oluşturmak için çok kıymetli. Bazen sesiniz suyun altında daha iyi çıkıyor. Orada büyük bir sessizlik hakim ama bazen mesajlarınız daha doğru ulaşıyor. Umarım yerine ulaşır."

"Burada çok büyük bir potansiyel görüyorum"

Ercümen, dünyanın yüzde 70'inin sularla kaplı olduğunu anımsatarak, doğaya, dünyaya ne kadar iyi bakılırsa, o kadar olumlu geri dönüşler alınacağını vurguladı. Ercümen, doğanın insanlara farklı şekillerde yüzünü gösterdiğinin altını çizdi.

"Belki de şu an yaşadığımız pek çok krizin alt yapısında bu var. Onun için ben bu konulara çok çok önem veriyorum. Halfeti'ye geldiğimde şunu hissediyorum; müthiş bir doğa, mükemmel bir yer. Hem spor turizmi hem de sürdürülebilir kalkınma olarak burada çok büyük bir potansiyel görüyorum. Çok özel bir yer. Zamanın durduğu, tarihin iç içe geçtiği çok önemli bir yer. Dilerim burada da su sporları, su altı sporları, spor turizmi ve sürdürülebilir turizm ilerleyen yıllarda çok daha gelişir. Ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyarım. Bizim yaptığımız tüm projelerde aslında gördüğümüz, her şeyin bize bağlı olduğu. Biz istersek dünyamızı olumlu veya olumsuz değiştirebilme gücüne sahibiz. Biliyorum herkes bu amaç için, daha iyi, yaşanabilir, sürdürülebilir dünya için burada."

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikte yer alan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise yaptığı açıklamada, çevresel olarak sürdürülebilirliğin sağlanmaması durumunda, ekonomik olarak da sürdürülebilirliğin sağlanamayacağını dile getirdi.

Tomasi, sıfır atık kavramının bu açıdan önemli olduğunu anlattı.

"Bizim amacımız, sorumlu bir şekilde üreten ve sorumlu bir şekilde tüketen bir toplum oluşturabilmek. Üretimimizi gerçekleştireceğiz ancak ürettiğimiz ürünlerin de geri dönüşümünün yapılabilmesi gerekiyor. Atıkların en aza indirgenmesi gerekiyor. Böylece sıfır atık toplumuna bu şekilde yaklaşabileceğimizi düşünüyorum."

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat de katı atık konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dalış sırasında İzmir'e destek pankartı açtı

Konuşmaların ardından tekneyle Savaşan Mahallesi'ne geçen Şahika Ercümen, burada yarısı su altında kalan cami minaresinin yanında dalış gerçekleştirdi. Ercümen'e UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de dalışta eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Ercümen, dalış sırasında, "Kalbimiz İzmir'le" ve "Doğudan batıya nefesimiz nefesiniz olsun İzmir" yazılı pankartlar açtı.

Etkinlik sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Ercümen, Halfeti'de daha önce farklı bir bölgede dalış yaptığını hatırlatarak, "Su gerçekten soğuktu. Galiba yaz aylarında buraya gelmek daha önemli. Burada suyun altında kalan, yaşanılan bir tarih var. Bunlara sahip olmak çok önemli. Benim için özel bir dalış. Çünkü birçok insan mavi sularda dalmıştır ama böyle tarihe dalmak bence çok daha özel ve anlamlı. O yüzden ben burada bulunmaktan çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata ve Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile UNDP yetkilileri de etkinliği takip etti.