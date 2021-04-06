Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu ile 2 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Covid-19 testi uygulandı.
Testler sonucunda 2 futbolcu ile 2 personelde koronavirüs tespit edildi.
"İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."
Covid-19 test sonuçları hakkında. pic.twitter.com/KiiP8p1UxR— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) April 6, 2021
Etiketler: Yeni Malatyaspor Koronavirüs
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