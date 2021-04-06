Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 4 koronavirüs vakası
Galatasaray, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipten 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızlı kulüp koronavirüs vakalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır."
Kadın basketbol takımımızın Covid 19 PCR test sonuçları hakkında pic.twitter.com/QYVYD37Ei1— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) April 6, 2021
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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