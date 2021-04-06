Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 18:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş’tan CAS’a başvuru
Beşiktaş, UEFA tarafından verilen yüzde 15'lik Avrupa gelirine el koyma cezası sebebiyle CAS'a başvuru yaptı.
UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'a 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma cezası vermişti.
Ancak siyah-beyazlı kulübün verilen karar için CAS’a başvuru yapabileceği belirtilmişti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yasal süreç içinde CAS'a başvuruldu.
"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır."
Etiketler: Beşiktaş
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