Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi’yi renklerine bağladı
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan'ın El-İttifak Kulübü oyuncusu sol bek Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, El-İttifak Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi." ifadelerine yer verildi.
Tunuslu futbolcu son 1,5 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi. Haddadi, 51 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında görev aldı.
Etiketler: Yeni Malatyaspor Transfer Haberleri Süper Lig Kasımpaşa
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