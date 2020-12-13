Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı. Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda üç mağlubiyet yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik mağlubiyetlerle döndü.

Bu sezon Fenerbahçe maçından Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye'nin golleriyle sahadan 3-0'lık sonuçla ayrılan sarı-siyahlılar, rakibine karşı İstanbul'daki galibiyet hasretini sonlandırdı.

Kadıköy'de galibiyetler hep 3 golle geldi

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek rakibine karşı oynadığı 7 maçta 2'nci galibiyetini elde etmiş oldu.

[Fotoğraf: AA]

Sarı lacivertli ekibe karşı, Erol Bulut yönetiminde Malatya'da rakibini 2018-2019 sezonunda 1-0 yenen Yeni Malatyaspor, bu kez rakip olduğu Bulut'un takımını deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Kadıköy'de oynanan 4 karşılaşmada da galip gelen takımlar mücadeleden 3 golle ayrıldı.

Fenerbahçe, Malatyaspor'u 2017-2018 sezonunda 3-1, 2018-2019 sezonunda 3-2, geçen sezon da yine rakibini 3-2 yenerken, bu kez 3 gollü galibiyeti alan taraf ise Yeni Malatyaspor oldu.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 4 karşılaşmada 17 kez fileler havalandı.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'daki galibiyete Fenerbahçe de eklendi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasman oynadığı 18 maçta iki galibiyet aldı.

2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece iki kez 3 puan sevinci yaşadı.

Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş ve 2020-2021 sezonunun 12. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

Sarı-siyahlı ekibin İstanbul temsilcilerine karşı deplasmanda oynadığı müsabakaların sonuçları şöyle: