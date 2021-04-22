TVF Spor Salonu'nda oynanan Erkekler Voleybol 1. Ligi Final Grubu maçlarında Yeni Kızıltepespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yenerek birinci olurken Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenen Cizre Belediyespor da ikinci sırada yer alarak TVF Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni Kızıltepespor takımına kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verirken Cizre Belediyespor'a kupasını TVF Başkanı Akif Üstündağ, madalyalarını ise TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu taktim etti.

[Fotoğraf: AA]

Törenin ardından Bakan Kasapoğlu ve TVF Başkanı Üstündağ, Cizre Belediyespor oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.