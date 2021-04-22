Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor Efeler Ligi'nde
[Fotoğraf: AA]
Voleybolda Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'ne yükseldi.
TVF Spor Salonu'nda oynanan Erkekler Voleybol 1. Ligi Final Grubu maçlarında Yeni Kızıltepespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yenerek birinci olurken Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenen Cizre Belediyespor da ikinci sırada yer alarak TVF Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.
[Fotoğraf: AA]
Yeni Kızıltepespor takımına kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verirken Cizre Belediyespor'a kupasını TVF Başkanı Akif Üstündağ, madalyalarını ise TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu taktim etti.
[Fotoğraf: AA]
Törenin ardından Bakan Kasapoğlu ve TVF Başkanı Üstündağ, Cizre Belediyespor oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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